Von Tutorien, Förderungen und Klopfen

Wenn man neu an der Uni ist, kann das durchaus verwirrend sein. Was wichtig ist und was nicht und an wen man sich wenden kann: Der UniStandard hat Tipps für den leichteren Einstieg gesammelt

Wien – Chaos, komplexe Regelungen und oft auch etwas Verzweiflung prägen den Start an der Uni. Rund 38.400 Studierende haben sich bis jetzt für ein Studium an einer Uni in Österreich neu eingeschrieben. "Wir gehen nicht davon aus, dass die Zahlen im Vergleich zu den vergangenen Jahren zurückgehen", heißt es auf Anfrage aus dem Wissenschaftsministerium. Im Herbst 2015 zählte das Ministerium 56.200 Erstsemestrige. Die Nachfrist läuft heuer allerdings noch bis 1. November.

Um ohne grobe Probleme in den neuen Lebensabschnitt zu starten, sollte man einige Dinge beachten: