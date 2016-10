GÖD-Neugebauer tritt laut "Kurier" nicht mehr an

Keine Bestätigung durch den Langzeitvorsitzenden

Wien – Beamtengewerkschaftschef Fritz Neugebauer wird sich beim Bundeskongress der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) nicht mehr der Wiederwahl stellen, so der "Kurier" Dienstagabend in einer Vorabmeldung. Die Zeitung berief sich dazu auf Gewerkschaftskreise. Neugebauer selbst wollte dies auf APA-Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Nachfolger des bald 72-jährigen Gewerkschafters, der den Vorsitz 19 Jahre lang innehatte, soll laut Kurier sein Vize Norbert Schnedl werden. Der Vorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) wird allgemein als Favorit gehandelt.

Neugebauer wollte all das nicht kommentieren: "Das ist Kaffeesudleserei." Er betonte erneut, dass er das Personalpaket für Präsidium und Vorstand der GÖD erst bei den Fraktionssitzungen am 10. Oktober, dem Tag vor dem eigentlichen Beginn des Kongresses, öffentlich bekanntzugeben gedenke. Er wolle nicht, dass die Delegierten schon vorher in der Zeitung lesen, worüber sie abstimmen sollen. (APA, 4.10.2016)