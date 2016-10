Fernsehdebatte der Vize-Kandidaten im US-Wahlkampf: Schattenmänner im Rampenlicht

Verfolgen Sie live das TV-Duell zwischen Tim Kaine und Mike Pence, den Running Mates von Hillary Clinton und Donald Trump

In der Nacht auf Mittwoch (Dienstagabend Ortszeit) findet die erste – und damit auch letzte, weil einzige – TV-Debatte der beiden Vizepräsidentschaftskandidaten in den USA statt: Hierbei treffen der Demokrat Tim Kaine und der Republikaner Mike Pence aufeinander. Beide gelten als kompetente, erfahrene Politiker, die allerdings kaum bekannt sind.

Über die Bühne geht dies in der Longwood-Universität in der Kleinstadt Farmville im Bundesstaat Virginia, moderiert wird die 90-minütige Debatte ab 21 Uhr Eastern Time (drei Uhr MESZ) von der CBS-Journalistin Elaine Quijano. Verfolgen können Sie sie hier live:

Das Duell der beiden Running Mates wird zwar nur mit verhaltener Spannung erwartet, allerdings dürfte es für Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence ein schwieriger Auftritt werden: Erstens muss er einmal mehr die Rolle übernehmen, die er prinzipiell immer einnehmen muss – jene des Trump-Erklärers.

Zweitens ist im Zuge der "New York Times"-Enthüllungen über Trumps Steuertricks auch Pences Steuererklärung ins Licht gerückt. Laut den von Pence selbst am 9. September bekanntgegebenen Zahlen verdiente der Gouverneur von Indiana und langjährige Kongressabgeordnete in den vergangenen zehn Jahren zwischen 113.000 und 187.000 Dollar jährlich, wofür er zwischen zehn und sechzehn Prozent Steuern bezahlte – was selbst für US-Verhältnisse nicht eben viel ist.

In Umfragen geben 40 Prozent der Befragten an, Tim Kaine nicht zu kennen, bei Mike Pence sind es 33. Bisher allerdings hatten die beiden Vizekandidaten kaum eine Chance, ihre politischen Visionen zu erläutern. Die nächste Debatte zwischen Clinton und Trump findet am 9. Oktober statt. (giu, 4.10.2016)