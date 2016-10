Syrien-Krieg: Eiszeit zwischen Russland und den USA

Scheitern des Dialogs Niederlage für Kerry

Washington – Falls stimmt, was amerikanische Zeitungen schreiben, dann hat John Kerry in einem verzweifelten Anlauf zu retten versucht, was schon nicht mehr zu retten war. Demnach soll US-Präsident Barack Obama bereits vergangene Woche dazu tendiert haben, die Syrien-Gespräche mit Russland abzubrechen. Sein Außenminister bat um mehr Zeit.

Immer wieder telefonierte Kerry am Wochenende mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, um eine neue Waffenruhe anzupeilen. Am Montag warf auch er das Handtuch. Für den Außenminister, einen unermüdlichen Verhandler, ist es eine bittere Niederlage. Denn es war Kerry, der monatelang an dem Kompromiss mit dem Kreml gebastelt hatte. Dafür legte er sich im September sogar in aller Öffentlichkeit mit dem Pentagon an, das angeblich wenig Gefallen fand an dem Plan, die Schläge gegen den IS und die ehemalige Nusra-Front mit den Russen zu koordinieren. Vorübergehend schien der Chefdiplomat das Tauziehen gegen die Skeptiker im eigenen Kabinett gewonnen zu haben. Umso bitterer für ihn ist nun das Eingeständnis des Scheiterns.

Keine Gegenstrategie

Moskau habe es versäumt, seinen Verpflichtungen nachzukommen, argumentierte John Kirby, der Sprecher des Außenamts. Sowohl Russland als auch das Regime Bashar al-Assads hätten es vorgezogen, den militärischen Pfad zu beschreiten. Was allerdings fehlte in Kirbys Statement, waren Hinweise darauf, was Washington der Strategie Putins und Assads entgegenzusetzen gedenkt. Es zeigt die Ratlosigkeit einer Supermacht im Dilemma. Zu den Konstanten jüngerer US-Politik zählt, dass Obama sein Land nicht in einen Konflikt hineinschlittern lassen will, aus dem er es fünf Jahre herausgehalten hat. Auch in der Endphase seiner Präsidentschaft wird er keine Bodentruppen nach Syrien entsenden. Ob er sich doch für Flugverbotszonen über Teilen des Bürgerkriegslands erwärmt, wie es seine Parteifreundin Hillary Clinton bereits vor geraumer Zeit anregte, bleibt abzuwarten. Es wäre eine Überraschung.

Am Rande der Uno-Vollversammlung traf Kerry syrische Oppositionelle. Von dem Gespräch wurde derNew York Times eine Aufzeichnung zugespielt. "Sie haben es mit drei, vier Leuten in der Regierung zu tun, die für die Anwendung bewaffneter Gewalt plädierten", sagte Kerry. Er sei einer von ihnen gewesen, habe den Streit aber verloren. Im Übrigen fehle Amerika die rechtliche Grundlage, um Assads Regierung anzugreifen, während Russland von Assad eingeladen worden sei. Es bleibe also nur der Versuch der Diplomatie, so Kerry.

Nach Obamas Rhetorik muss Assad abtreten. Allerdings ist völlig unklar, welche Taten folgen sollen, um den Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Nach Medienberichten hat im Kabinett Obamas eine Diskussion darüber begonnen, ob man syrische Rebellen mit besseren Waffen ausrüsten soll. Nach einem Plan B könnte das Oval Office auch Ländern wie Saudi-Arabien oder der Türkei grünes Licht geben, Assads Gegner mit modernerem Kriegsgerät aus amerikanischer Produktion zu versorgen. (Frank Herrmann aus Washington, 4.10.2016)