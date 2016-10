Chemienobelpreis für Konstrukteure von Nanomaschinen

Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart und Bernard L. Feringa für die Miniaturisierung von Maschinen ausgezeichnet

Stockholm – Der heurige Chemienobelpreis geht an drei Forscher aus dem Bereich der Nanowissenschaften: den Franzosen Jean-Pierre Sauvage, den in den USA arbeitenden Schotten Sir J. Fraser Stoddart und den Niederländer Bernard L. Feringa. Die drei Preisträger wurden für "Design und Synthese von molekularen Maschinen" ausgezeichnet, so die Königlich-Schwedische Akademie.

Die heurigen Laureaten entwickelten Moleküle mit steuerbaren Bewegungen, die bei Zufuhr von Energie Aufgaben ausführen können. Die Akademie betonte unter Verweis auf die Entwicklung von Computern, wie Miniaturisierung von Technologie zu einer Revolution führen kann. Die drei Nobelpreisträger hätten Maschinen miniaturisiert, wodurch die Chemie eine neue Dimension erreicht habe.

Forschungsarbeiten bauten aufeinander auf

Wie klein kann man Maschinen machen? Das war eine Frage, die der US-amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman 1984 in einer berühmten Rede stellte – eben jener Feynman, der bereits in den 1950er Jahren prophetische Bemerkungen zum Forschungsbereich der Nanotechnologie angestellt hatte. Bei der Herstellung solcher ultrakleinen Maschinen gab es viele Rückschläge. Aber kurz vor Feynmans Rede hatte es in Frankreich auch bereits einen ersten Durchbruch gegeben.



How small can you make machinery? Question posed 1984 by Physics Laureate Richard Feynman, in a visionary lecture: https://t.co/DYDOBDeV9P — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2016

Diesen ersten Schritt in Richtung einer molekularen Maschine unternahm 1983 Jean-Pierre Sauvage, als er durch die Verknüpfung zweier ringförmiger Moleküle eine Catenan genannte Kette konstruieren konnte. Normalerweise sorgt die sogenannte kovalente Bindung der Atome, eine chemische Bindung über gemeinsame Elektronen, für den Zusammenhalt der Moleküle. In einer solchen Kette wirkt hingegen eine freiere mechanische Bindung. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine Maschine, um Aufgaben auszuführen, denn ihre Teile müssen sich relativ zueinander bewegen können. Sauvages zwei ineinandergreifende Ringe erfüllten diese Anforderung.

Den zweiten Schritt unternahm Fraser Stoddart im Jahr 1991, als er ein sogenanntes Rotaxan entwickelte. Er verband einen molekularen Ring mit einer dünnen molekularen Achse und zeigte damit, dass der Ring in der Lage ist, sich entlang der Achse zu bewegen. Auf dieser Basis entstanden auch ein molekularer Lift, ein "molekularer Muskel" und ein Molekül-basierter Computer-Chip.

illustration: johan jarnestad/the royal swedish academy of sciences Das Nanocar, das kleinste "Auto" der Welt.

Bernard Feringa wiederum war 1999 der erste, der ein Motorprotein konstruierte – das ist ein molekulares Rotorblatt, das sich kontinuierlich in dieselbe Richtung dreht. Mit Motorproteinen konnte er einen Glaszylinder rotieren lassen, der 10.000 mal größer als das Protein ist. Außerdem designte er ein sogenanntes Nanocar – eine Formation von Atomen, die als Fahrzeug angeordnet sind.

In der Begründung der Königlich-Schwedischen Akademie hieß es, dass solche molekularen Motoren heute in etwa auf der gleichen Stufe stehen wie der Elektromotor in den 1830er Jahren – also gerade erst am Anfang. Es sei aber absehbar, dass molekulare Maschinen schon bald bei der Entwicklung von neuen Materialien, Sensoren und Energiespeichersystemen verwendet werden. Ein anderes Beispiel gab Bernard Feringa bei der Pressekonferenz, zu der er live zugeschaltet war: Man werde solche Nanogeräte irgendwann auch durch unseren Körper schicken können, um Krebs aufzuspüren.

Preisgeld wird erneut durch drei geteilt

Im vergangenen Jahr ging der Chemienobelpreis an Tomas Lindahl, Paul Modrich und Aziz Sancar, die für die Entschlüsselung der DNA-Reparatur ausgezeichnet wurden.



Alle Nobelpreise sind mit je acht Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet etwa 831.500 Euro) dotiert. Überreicht werden sie am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. (red, 5.10.2016)