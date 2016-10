Sauerstoffgehalt der Erdatmosphäre nimmt langsam ab

Daten aus Eisbohrkernen ausgewertet – In den letzten 100 Jahren beschleunigte sich der Prozess

Princeton – Die Erdatmosphäre verliert allmählich Sauerstoff – Gefahr, dass wir alle ersticken werden, besteht allerdings für absehbare Zeit nicht, denn der Abbau des lebenswichtigen Elements geschieht äußerst langsam. Auf der Grundlage von Eisbohrproben der vergangenen 30 Jahre haben US-Wissenschafter nachgewiesen, dass der Sauerstoffanteil in der Gashülle der Erde in den vergangenen 800.000 Jahre um 0,7 Prozent zurückgegangen ist.



Laut Daniel Stolper und seinen Kollegen von der Princeton University in New Jersey handelt es sich dabei um eine natürliche Entwicklung mit erwartbarer Geschwindigkeit. Alles andere als natürlich ist dagegen, die Beschleunigung des Sauerstoffabbaus in den letzten 100 Jahren. Allein in diesem Zeitraum nämlich sei es nach Angaben der Wissenschafter zu einer O 2 -Reduktion um 0,1 Prozent gekommen.



Der Grund dafür ist die Verfeuerung von fossilen Brennstoffen, die Sauerstoff aus der Atmosphäre bindet und dafür Kohlendioxid freisetzt. Kurioserweise war der Sauerstoffschwund in den 800.000 Jahren davor nicht von einer parallelen Zunahme des CO 2 -Gehaltes begleitet. Die Kohlendioxidmenge variierte vielmehr im Verlauf der unterschiedlichen Kalt- und Warmzeiten.

Selbstregulierender CO 2 -Abbau

Die Forscher erklären diesen Widerspruch mit möglichen Reaktionen zwischen freiliegenden Gesteinen und atmosphärischem Kohlendioxid, aus denen in der Vergangenheit Kalziumkarbonat hervor ging. Bei steigenden Temperaturen aufgrund des Treibhauseffekts wurde demnach mehr CO 2 im Kalziumkarbonat gebunden und im Gegenzug schneller aus der Atmosphäre verbannt – ein selbstregulierender Vorgang also, der die CO 2 -Freisetzung in den vergangenen Jahrmillionen im Zaum hielt.