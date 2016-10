Auftaktniederlage für Thiem in Peking

Gegen Deutschen Alexander Zverev in drei Sätzen verloren

Peking – Dominic Thiem ist wie im Vorjahr in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Peking ausgeschieden. 2015 noch ungesetzt, scheiterte der 23-Jährige am Dienstag als Nummer vier an dem Deutschen Alexander Zverev mit 6:4,1:6,3:6.

Thiems Antreten bei den mit 2,916 Millionen Dollar dotierten China Open war wegen einer in der Vorwoche wieder aufgeflammten Entzündung im rechten Knie gefährdet gewesen. In der kommenden Woche spielt der Niederösterreicher mit dem Masters-1000-Bewerb in Shanghai das dritte und letzte Turnier seiner China-Tour. (APA, 4.10.2016)