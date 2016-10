Wiederkehrer: Zwei Walhaie besuchen seit 22 Jahren das Ningaloo-Riff vor Australien

Sydney – Wenn es um ihren Geburtsort geht, scheinen Walhaie recht sentimentale Wesen zu sein. Ein außergewöhnliches Beispiel für diese Herkunftstreue bilden "Stumpy" und "Zorro". Die beiden Walhaie kehren seit mindestens 22 Jahren regelmäßig zu einem Riff vor der Westküste Australiens zurück. Damit dürften die beiden vermutlich die am längsten in der Natur erforschten Haie weltweit sein, teilten Forscher um Brad Norman und David Morgander von der Murdoch University in Perth mit.

