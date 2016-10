Sharp stellt weltweit ersten Sat-Empfänger für 8K vor

Video-Signale in 8K haben 33-fache Auflösung eines herkömmlichen Full-HD-Fernsehers

Sharp hat den weltweit ersten Satellitenempfänger für das extrem hochauflösende TV-Format 8K (Super Hi-Vision) vorgestellt. Auf der Elektronikmesse Ceatec 2016 in Chiba wurde der japanische Elektronikkonzern am Dienstag für diese Neuheit mit dem Preis des Kommunikationsministeriums ausgezeichnet. Japan plant, die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio in der ultra-hohen Auflösung zu übertragen.

Auf dem Weg zu diesem Ziel hat im August 2016 ein erster Feldversuch mit der Übertragung von 8K-Signalen in Japan begonnen. Nun können die gesendeten Signale auch mit einem auf dem Markt verfügbaren Gerät via Satellit empfangen werden.

Echtzeitverarbeitung erforderlich

Video-Signale in 8K haben die 33-fache Auflösung eines herkömmlichen Full-HD-Fernsehers. Wegen der großen Datenmengen stehen die Entwickler von Kameras, Sende-Equipment, Übertragungswegen und Empfangsgeräten vor großen technischen Herausforderungen, den kompletten Übertragungsweg in dieser hohen Auflösung zu realisieren. Die Anforderungen sind bei Live-Sendungen noch höher, weil man in diesem Fall keine Pufferspeicher mit einem großen zeitlichen Vorlauf anlegen kann, sondern die Datenmengen in Echtzeit verarbeiten muss.

Ein Sharp-Sprecher erklärte auf der Ceatec, der neue 8K-Receiver sei noch vergleichsweise groß. Bis zum Start eines 8K-Regelbetriebs werde der Empfänger deutlich kompakter gebaut werden können, sodass er in einen Flachbildschirm passen solle.

Die Ceatec ist die größte Elektronikmesse Japans und gilt als Leistungsschau der japanischen Elektronikindustrie. (APA, 04.10.2016)