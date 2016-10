User-Wertung: Wie gefällt Ihnen "FIFA 17"?

Geben Sie Ihre Wertung ab und sagen Sie uns Ihre Meinung!

Das Urgestein versucht auch nach 23 Jahren Maßstäbe zu setzen: "FIFA 17" setzt auf die erfolgserprobte Frostbite-Engine, die laut EA dreimal so viel Animationen pro Spieler erlaubt und die Fußballer noch realistischer wirken lassen soll. Meistversprechende Neuerung: der Storymodus "The Journey". Als Nachwuchstalent Alex Hunter dürfen Spieler in der Premier League Ruhm und Ehre nachjagen und versuchen, auch abseits des Platzes die richtigen Entscheidungen zu treffen.