Exporteure erwarten weniger Wachstum: "Es kriselt an allen Ecken"

Auslandsgeschäft soll heuer nur um zwei Prozent zulegen, angepeilt wurden 4,5 Prozent

Berlin – Die deutschen Exporteure rechnen wegen der lahmenden Weltkonjunktur nur noch mit einem schwachen Wachstum. Ihr Auslandsgeschäft lege in diesem Jahr um maximal zwei Prozent zu, 2017 um höchstens 2,5 Prozent, erklärte der Außenhandelsverband BGA am Dienstag. Ursprünglich hatte er in diesem Jahr ein Plus von bis zu 4,5 Prozent angepeilt, doch signalisierte BGA-Präsident Anton Börner bereits im August im Reuters-Interview eine Halbierung dieser Prognose. "An allen Ecken und Enden der Welt kriselt es, nicht zuletzt vor den Toren Europas", begründete Börner in Berlin nun die zunehmende Skepsis.

"Trotzdem wird der deutsche Außenhandel einen neuen Rekord bei den Ausfuhren verzeichnen", betonte der Verbandschef. Der Auslandsumsatz summiere sich in diesem Jahr auf 1,22 Billionen Euro, 2017 auf 1,25 Billionen Euro. Trotz der Bestmarken überwiegen bei dem Branchenverband aber die Molltöne. "Das schwierige weltwirtschaftliche Umfeld wird sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen", sagte Börner. "So stehen alleine in Europa zahlreiche Wahlen und wichtige Entscheidungen mit völlig ungewissem Ausgang an, etwa in Italien, den Niederlanden, Frankreich und in Deutschland." Auch bleibe abzuwarten, wie die Weichen beim geplanten EU-Austritt Großbritanniens gestellt würden.

Die Importe steigen der Prognose zufolge in diesem Jahr trotz der guten Binnenkonjunktur nur um 0,5 Prozent auf 953 Milliarden Euro. Grund dafür seien vor allem die gesunkenen Rohstoffpreise. 2017 soll es dann ein Plus von 1,5 Prozent auf 967 Milliarden Euro geben. (Reuters, 4.10.2016)