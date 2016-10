Heimische Firmen haben 6.400 Auslands-Töchter

10.400 Töchter von Auslandsunternehmen hierzulande beschäftigen 560.000 Leute, heimische Firmen im Ausland rund 1,1 Millionen

Wien – Alle heimischen Firmen haben summa summarum im Ausland 6.400 Tochterunternehmen. Nach neuesten Daten der Statistik Austria stieg die Zahl zuletzt (im Jahr 2014) um 5,5 Prozent an. Im gleichen Zeitraum gab es rund 10.400 Unternehmen hierzulande tätige Unternehmen, die einem nicht-österreichischen Konzern angehörten.

Die auslandskontrollierten Unternehmen in Österreich beschäftigten 2014 mehr als 560.000 Personen (Beschäftigungsverhältnisse). Das waren um rund 10.000 mehr als im Jahr davor (+1,8 Prozent). Dies entsprach einem Fünftel aller Jobs (19,9 Prozent) in Österreich. 40 Prozent der ausländisch kontrollierten Unternehmen in Österreich wurden von einer Konzernmutter in Deutschland gesteuert.

In den Auslandstöchtern österreichischer Unternehmen waren 2014 laut Statistik Austria rund 1,1 Millionen Personen beschäftigt. Gegenüber 2013 entsprach das einem Anstieg von 2,4 Prozent oder mehr als 25.000 Beschäftigungsverhältnissen. (APA, 4.10.2016)