Steffen Hofmann fällt länger aus

Muskelbündelriss im Adduktorenbereich: Rapid-Kapitän wird 2016 kein Spiel mehr bestreiten

Wien – Der SK Rapid muss längere Zeit auf seinen Kapitän Steffen Hofmann verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt am Sonntag in seinem 512. Pflichtspiel für die Wiener bei der SV Ried einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt gaben. Hofmann wird bei Rapid demnach frühestens im Dezember wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Wie Rapid mitteilte, ist eine Operation beim 36-Jährigen nicht notwendig. Hofmann verpasste bereits den Saisonstar aufgrund eine Meniskusverletzung. In Ried war er erstmals in dieser Saison in einem Ligaspiel in der Start-Elf der Grün-Weißen gestanden. (APA, 4.10.2016)