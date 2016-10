ProSiebenSat.1-Finanzchef Wiedenfels geht zu US-Rivalen

CFO kündigt nach eineinhalb Jahren, um zu Discovery Communications zu wechseln

Unterföhring – ProSiebenSat.1-Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels kündigt nach eineinhalb Jahren im Amt seinen Rücktritt an. Der 39-jährige, der die Position im April vorigen Jahres angetreten hatte, werde den DAX-Konzern auf eigenen Wunsch Richtung New York verlassen, teilte ProSiebenSat.1 am Dienstag in München mit.

Dort werde er beim global tätigen Medienunternehmen Discovery Communications ebenfalls als CFO arbeiten. Offiziell werde Wiedenfels ProSieben Ende März 2017 verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger habe bereits begonnen. Vorerst werde Investor-Relations-Chef Ralf Peter Gierig den Job übernehmen. "Ralf ist einer meiner wichtigsten und engsten Berater und seit 20 Jahren unsere Stimme im Kapitalmarkt", sagte ProSieben-Konzernchef Thomas Ebeling. (APA, Reuters, 4.10.2016)