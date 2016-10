Zwei Millionen Stück um 32,3 Millionen Euro erworben

Wien – Die CA Immobilien Anlagen AG hat ihr seit März laufendes Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet. Bis Ende September erwarb sie dabei zwei Millionen eigene Aktien um rund 32,347 Millionen Euro.

Der gewichtete Durchschnittswert je Aktie betrug damit 16,1735 Euro, gab die CA Immo am Dienstag bekannt. Per 30. September hielt sie in Summe fünf Millionen eigene Aktien, 5,0603 Prozent der 98.808.336 ausgegebenen Papiere. (APA, 4.10.2016)