Fußgängerin in Tirol von Lkw überrollt und getötet

Unfall ereignete sich im Ortsgebiet von Hall beim Überqueren der Straße

Hall in Tirol – Eine Fußgängerin ist Dienstagfrüh in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Lkw überrollt und getötet worden. Laut ersten Informationen der Polizei wollte die Frau die Straße überqueren, als sie von dem Lastwagen erfasst wurde. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall hatte sich gegen 5.30 Uhr am unteren Stadtplatz im Bereich der Tiroler Straße (B171) ereignet. Die Erhebungen der Polizei waren im Gange. (APA, 4.10.2016)