Trump: Habe US-Steuergesetze "brillant" genutzt

Republikanischer Präsidentschaftskandidat äußerte sich zu Steuervorwürfen

Washington – Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigener Aussage die heimischen Steuergesetze "brillant" zu seinem Vorteil genutzt. Dank seines "unternehmerischen Scharfsinns" habe er es geschafft, seine Steuerlast zu begrenzen und so die Immobilienkrise zu bewältigen, sagte Trump bei einem Auftritt in Pueblo im US-Bundesstaat Colorado.

"Ich habe diese Gesetze brillant genutzt." Es war Trumps erste ausführlichere Stellungnahme zu Steuervorwürfen in einem Bericht der "New York Times". Die Zeitung hatte am Wochenende unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente berichtet, Trump habe möglicherweise 18 Jahre lang keine Steuern gezahlt, nachdem er 1995 einen Verlust von 916 Millionen Dollar geltend gemacht habe. Trumps Wahlkampfteam erklärte daraufhin, die Zeitung sei unrechtmäßig an das Steuerpapier gekommen und arbeite als verlängerter Arm von Trumps demokratischer Konkurrentin Hillary Clinton. (APA, 4.10.2016)