Post bringt nicht nur Pakete, sondern nimmt auch Retouren mit

Pakete können nur Paketzusteller, aber nicht Briefträger mitgegeben werden

Wien – Die Österreichische Post bringt nicht nur, sie nimmt neuerdings auch wieder mit. Seit Anfang Oktober nimmt die Post bei einer Paketzustellung auch ein Retourpaket mit, wenn gewünscht. Das Service ist kostenlos.

"Wichtig ist dabei, dass die Postler nur fertig belabelte Pakete mitnehmen können, wie etwa Versandhändler-Retouren und Sendungen, die mit ausgedruckten Paketmarken versehen sind", so die Post am Montag in einer Aussendung.

Der neue Dienst gilt für Privatkunden. Die Aufgabe ist bei allen Zustellern, die Pakete bringen, möglich. Das heißt in städtischen Gebieten, wo Brief- und Paketzustellung getrennt erfolgen, kann man seine Sendung nur dem Paketzusteller mitgeben. (APA, 4.10.2016)