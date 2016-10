Kolumbien: Präsident kündigt neuen Dialog über Friedensprozess an

Chefunterhändler soll Gespräche fortführen – Farc will Waffen schweigen lassen – Unterstützung in Lateinamerika und EU

Bogota – Nach dem gescheiterten Referendum über den Friedensvertrag mit den Farc-Rebellen hat Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos einen neuen nationalen Dialog über die Friedensbemühungen angekündigt. Er habe den Chefunterhändler der Regierung, den früheren Vize-Präsidenten Humberto de la Calle, darum gebeten, "so schnell wie möglich" Gespräche zu führen, sagte Santos am Montag in einer Fernsehansprache.

De la Calle hatte zuvor seinen Rücktritt angeboten. In den neuen Verhandlungen sollten "alle notwendigen Themen" angesprochen werden, um eine Einigung zu erzielen und damit "den Traum jedes Kolumbianers, den Krieg mit der FARC zu beenden, zu erfüllen", sagte Santos.

Am Sonntag hatte die kolumbianische Bevölkerung völlig überraschend in einem Referendum den Friedensvertrag abgelehnt, den Regierung und Rebellen nach jahrelangen Verhandlungen in Havanna geschlossen hatten. Eine denkbar knappe Mehrheit von 50,21 Prozent stimmte mit Nein, 49,78 Prozent votierten mit Ja.

FARC will Waffen schweigen lassen

Santos versicherte sofort nach dem Volksentscheid, er wolle dennoch die Friedensbemühungen fortsetzen, der geltende Waffenstillstand mit der Farc-Guerilla bleibe in Kraft. Auch Farc-Chef Rodrigo "Timochenko" Londono versprach, die Waffen "definitiv" schweigen zu lassen. "Die Farc stehen treu zu dem, was wir beschlossen haben", sagte Londono am Montag in Havanna. "Die Farc-Einheiten im ganzen Land werden sich weiterhin an den Waffenstillstand halten. Der Frieden ist gekommen, um zu bleiben."

Die FARC hatte 1964 im Kampf gegen Großgrundbesitzer und die Regierung zu den Waffen gegriffen. In dem Konflikt waren neben der Armee auch andere linke Guerillagruppen, rechte Paramilitärs und die Drogenmafia verwickelt. Insgesamt wurden in dem mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Gewaltkonflikt mehr als 260.000 Menschen getötet.

Nationale Regierungen unterstützen Bemühungen

In der Region unterstützen die nationalen Regierungen die weiteren Bemühungen um den Friedensprozess in Kolumbien. Das Nein zum Friedensabkommen dürfe nicht als Zeichen einer Ablehnung des Friedens an sich gedeutet werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister von Brasilien, Mexiko, Argentinien, Chile, Uruguay und Paraguay, die am Montag in Buenos Aires veröffentlicht wurde.

Die Minister lobten den Willen der kolumbianischen Regierung und der Farc-Guerilla, am Waffenstillstand festzuhalten, sowie den Aufruf von Präsident Juan Manuel Santos an alle politischen Parteien, gemeinsam einen einheitlichen Weg zum Frieden auszuarbeiten. Auch Ecuadors Staatschef Rafael Correa sprach sich gegen eine Neuauflage des Konflikts aus. "In Kolumbien hat das Nein gesiegt, aber alle behaupten, sie wollen den Frieden", schrieb Correa auf seinem Twitter-Account.

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro sicherte seinem Kollegen Santos volle Unterstützung in den weiteren Friedensbemühungen im Nachbarland zu. "Der Frieden in Kolumbien ist auch der Frieden in Venezuela", erklärte Maduro.

Schock und Trauer

Auch die EU hält ihre Unterstützung für den Friedensprozess weiter aufrecht. Das sagte die grüne Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Ulrike Lunacek, im Gespräch mit der APA. Lunacek ist Teil einer zwölfköpfigen EU-Delegation, die das Referendum in Kolumbien begleitet hat. Sehr optimistisch ist Lunacek aber nicht.

"Im Ja-Lager herrschen Schock und Trauer ", sagte die nach eigenen Angaben selbst enttäuschte Lunacek nach der Volksabstimmung. "Wir müssen unterstützen, dass Frieden kommt. Das wird schwierig, aber es geht nur so", betonte sie und prophezeit: Ob nun das ganze Paket aufgeschnürt werde oder zusätzliche Vereinbarungen getroffen würden, "es wird lange dauern". (APA, AFP, dpa, 4.10.2016)