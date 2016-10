UNO sucht weiter nach politischer Lösung für Syrien

Sondergesandter bedauert von USA erklärten Abbruch der Gespräche

Damaskus – Ungeachtet der Einstellung der Syrien-Gespräche zwischen den USA und Russland wollen die Vereinten Nationen weiter nach einer politischen Lösung für das Bürgerkriegsland suchen. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura zeigte sich am Montagabend "sehr enttäuscht" über den von der Regierung in Washington erklärten Abbruch der Gespräche.

"Dessen ungeachtet wird die UNO weiter mit aller Kraft auf eine politische Lösung drängen." "Die Vereinten Nationen werden das syrische Volk niemals dem Schicksal eines endlosen Gewaltkonfliktes überlassen", versprach de Mistura in Genf. Es werde beispielsweise weiter alles versucht, um Hilfslieferungen zu den notleidenden Menschen in dem Bürgerkriegsland zu bringen.

Geduld am Ende

Der UN-Sicherheitsrat will laut Diplomaten noch am Montag Beratungen über einen Resolutionsentwurf aufnehmen. Darin sollen Russland und die USA aufgerufen werden, eine sofortige Waffenruhe in Aleppo sicherzustellen und alle Kämpfe dort zu beenden.

Die USA hatten zuvor ihre Gespräche mit Russland über eine Feuerpause in Syrien für beendet erklärt. Die Geduld mit den Russen sei "am Ende", hieß es aus dem Weißen Haus. Das US-Außenministerium warf den russischen Verbänden und syrischen Regierungstruppen vor, zuletzt verstärkt auch zivile Ziele angegriffen zu haben – beispielsweise Krankenhäuser in der besonders umkämpften Stadt Aleppo.

Moskau bedauerte die Entscheidung, wies jedoch Washington die Schuld am Scheitern der Gespräche zu. Die USA hätten sich nicht an die getroffenen Vereinbarungen gehalten, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Zugleich wies Russland Vorwürfe als "gegenstandslos" zurück, es bombardiere medizinische Einrichtungen und Schulen.

Kämpfe auf Duma ausgeweitet

Neben Aleppo ist indes auch die belagerte syrische Stadt Duma am Montag zum Ziel heftiger Luftangriffe geworden. Allein am Vormittag seien mindestens zehn Luftangriffe auf den Vorort der Hauptstadt Damaskus geflogen worden, berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP. Die Menschen flüchteten in ihre Häuser, Schulen und Geschäfte wurden geschlossen.

Die syrische Armee versucht seit fünf Monaten mit Hilfe verbündeter Milizen, die von Rebellen kontrollierte Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei rückte sie nach Angaben der oppositionsnahen "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" bis auf drei Kilometer an Duma heran.

Die Bewohner befürchten nun, dass ihnen ein ähnliches Schicksal bevorsteht wie den Menschen im umkämpften Aleppo. "Alles ist möglich. Es könnte uns so ergehen wie Ost-Aleppo", sagte der Aktivist Mohammed mit Blick auf den von Rebellen kontrollierten Ostteil Aleppos, der von der syrischen und russischen Luftwaffe seit Tagen mit einem Bombenhagel überzogen wird. Die Menschen in Duma bereiteten sich bereits "auf das Schlimmste" vor.

Duma liegt in der Region Ost-Ghuta im Nordosten von Damaskus und ist eine Hochburg der mächtigen Rebellengruppe Jaish al-Islam. Seit 2013 wird die Stadt von Regierungstruppen belagert. Im Juni hatte zum ersten Mal seit drei Jahren ein Konvoi mit Hilfsgütern die eingeschlossenen Menschen erreicht. Nach Angaben von Ärzten werden die Vorräte an Medikamenten aber bereits wieder knapp. (APA, AFP, 4.10.2016)