Internationale Afghanistan-Konferenz startet in Brüssel

Vertreter aus 70 Ländern erwartet – Hilfspaket soll Finanzbedarf Afghanistans von 2017 bis 2020 decken

Brüssel/Kabul – In Brüssel beginnt an diesem Dienstag eine zweitägige internationale Afghanistan-Konferenz. Spitzenvertreter aus rund 70 anderen Ländern wollen dabei ein neues Unterstützungspaket für den afghanischen Staat und seine Bürger schnüren. Am Ende sollen Hilfszusagen stehen, die zumindest annähernd dem bisherigen Niveau entsprechen.

Zuletzt hatte die internationale Gemeinschaft für einen Vierjahreszeitraum rund 16 Milliarden US-Dollar (14,34 Milliarden Euro) zur Verfügung gestellt. Das neue Hilfspaket soll den zivilen Finanzbedarf Afghanistans von 2017 bis Ende 2020 abdecken. Zur der Konferenz in Brüssel werden unter anderen US-Außenminister John Kerry und der afghanische Präsident Ashraf Ghani erwartet.

Kämpfe in Kunduz dauern an

Am Tag vor Beginn der Konferenz gingen die Gefechte mit radikalislamischen Taliban im Zentrum der nordafghanischen Stadt Kunduz gehen in den zweiten Tag. "Im Moment haben wir Kämpfe im ersten und dritten Distrikt der Stadt", sagte ein Provinzratsmitglied, Sargul Alimi, am Dienstagmorgen.

In der Nacht seien Kämpfer in die Gebäude der Anti-Drogen-Polizei sowie der Hilfsorganisation Roter Halbmond eingedrungen und lieferten sich von dort aus Gefechte mit Sicherheitskräften. Die deutsche Bundeswehr ist mit einer kleinen Gruppe von Beratern in einem afghanischen Militärlager in Kunduz. Einer ARD-Reporterin hatte der Kommandant der deutschen Einheiten in Nordafghanistan, Hartmut Renk, am Montagabend gesagt, es habe Kämpfe vor allen an den Stadträndern gegeben, aber "eine kleine (Taliban-)Gruppe" sei auch in der Stadt. "Die geht in zwei, drei Mann-Formationen vor. Die sitzen mal hier in einem Haus, mal da in einem Haus, bewegen sich hochmobil mit ganz leichter Bewaffnung. Die gefährden nicht die Gesamtlage in der Stadt. Aber sie verbreiten Angst und Schrecken." (APA, dpa, 4.10.2016)