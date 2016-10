Angriff auf Blauhelme in Mali

Sprengsatz gegen Militärfahrzeuge im Nordosten des Landes

Bamako – Bei einem Angriff auf UN-Truppen in Mali sind ein Blauhelmsoldat getötet und fünf weitere schwer verletzt worden. Der Angriff habe sich gegen einen Stützpunkt im Nordosten des Landes gerichtet, teilte am Montag die UN-Mission Minusma mit. In Mali sind auch deutsche Bundeswehr-Soldaten im Einsatz.

Zwei UN-Militärfahrzeuge seien wegen des Angriffs ausgesandt worden und dabei von einem Sprengsatz erfasst worden, erklärte Minusma zum Hergang des Geschehens nahe der Grenze zu Algerien. Ein Blauhelmsoldat sei dabei getötet und mehrere weitere verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Zur Nationalität der Soldaten wurden keine Angaben gemacht.

Die Mission Minusma in dem westafrikanischen Land gilt als die gefährlichste UN-Mission weltweit. Kernaufgabe ist die Überwachung einer Waffenruhe, die im Rahmen des im Mai und Juni vergangenen Jahres geschlossenen Friedensabkommens zwischen den malischen Konfliktparteien vereinbart wurde. Zudem soll der Einsatz zur Sicherheit, Stabilisierung und zum Schutz der Bevölkerung beitragen.

Auch die Bundeswehr ist in Mali präsent. Erst Ende Jänner war der Einsatz deutscher Soldaten auf den besonders gefährlichen Norden des Landes ausgeweitet und die Obergrenze der Bundeswehrkräfte von 150 auf 650 angehoben worden. (APA, AFP, 3.101.2016)