Graz 99ers verpflichten Pöck

Ehemaliger KAC Kapitän war seit dem Sommer vereinslos

Graz – Thomas Pöck hat einen neuen Klub gefunden: Der 34-jährige Ex-NHL-Spieler ist von den Graz 99ers verpflichtet worden. Pöck hatte zuletzt drei Saisonen bei seinem Stammklub KAC verteidigt, seine Bilanz der vergangenen Saison: 25 Punkte (8 Tore, 17 Assists) in 58 Spielen. Im Juni war aber der Vertrag des Kapitäns nicht mehr verlängert worden. Er trifft in Graz auch auf Oliver Setzinger, mit dem er vergangene Saison beim Rekordmeister gespielt hatte.

Pöck hat für die New York Rangers und die New York Islanders insgesamt 122 Spiele in der NHL bestritten und acht Tore erzielt. (APA, 3.10. 2016)