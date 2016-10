Putin, Przewalski-Pferde, unbekannte Frau

In einem russischen Nationalpark wurden vor einem Jahr sechs aus Frankreich importierte Przewalski-Pferde ausgesetzt. Am Montag hat ihnen Präsident Wladimir Putin einen Besuch abgestattet, dabei entstanden diese Bilder.

Das Przewalski-Pferd ist das einzige Wildpferd, das bis heute in seiner ursprünglichen Form überlebt hat. Die gedrungen gebauten Tiere galten in freier Wildbahn bis 1969 als ausgerottet, konnten aber durch Zuchtprogramme wieder in der Natur angesiedelt werden.