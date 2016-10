Zunahme von Alko-Unfällen in Österreich

Im ersten Halbjahr 2016 um 13 Prozent gestiegen – Ruf nach Sammeltaxis und Nachtbussen am Land

Wien – Alkohol und Autofahren – jeden Tag verursacht diese unpassende Kombination durchschnittlich sechs schwere Verkehrsunfälle in Österreich. Im ersten Halbjahr 2016 ist die Zahl der Alko-Unfälle verglichen mit den ersten sechs Monaten des Vorjahres um 13,3 Prozent gestiegen. Bei 1.041 Unfällen, die von betrunkenen Lenkern verursacht wurden, kamen heuer von Jänner bis einschließlich Juni sieben Menschen ums Leben, 1.351 wurden verletzt.

Vorarlberg ist das einzige Bundesland, in dem es einen Rückgang gab. In absoluten Zahlen liegt Niederösterreich mit 229 Alko-Crashes (plus 37) vor der Steiermark mit 187 (plus 20) und Oberösterreich mit 182 (plus 18).

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert anlässlich der neuesten Unfalldaten der Statistik Austria im ländlichen Bereich mehr Sammeltaxis und Nachtbusse für Veranstaltungen am Wochenende. "Leider scheitert diese Maßnahme häufig am Geld. Deshalb sollte ein Teil der Einnahmen aus Verkehrsstrafen zweckgewidmet werden, um damit Gemeinden bei der Einführung von Anrufsammeltaxis, Nacht- und Discobussen zu unterstützen", schlägt Markus Gansterer vom VCÖ vor.

Schulprojekt Discobus

Die burgenländischen Discobusse gelten als Paradebeispiel. Vor mehr als zwanzig Jahren wurde die Idee, spezielle Busverbindungen im Einzugsgebiet von Dikotheken und Veranstaltungen zu schaffen, in einem Schulprojekt geboren. Daraus entwickelte sich ein Wochenendservice, der mittlerweile im ganzen Bundesland verbreitet ist. Allerdings haben zuletzt mehrere Gemeinden ihre Unterstützung aus finanziellen Gründen wieder zurückgezogen.

Laut VCÖ verdoppelt sich schon bei 0,5 Promille Alkohol im Blut das Unfallrisiko. Ein Promille samt Tunnelblick und Selbstüberschätzung bedeute siebenfaches Risiko. (simo, 4.10.2016)