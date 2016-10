Bürgerliche kehren ans Wiener Rathaus zurück

Im zweiten Weltkrieg zerstörte Figuren wurden rekonstruiert

Wien – Zehn Figuren, die bürgerliche Berufe darstellen, zierten ursprünglich die Fassade des Wiener Rathauses. Im Zweiten Weltkrieg wurden vier davon zerstört. Nun wurden sie rekonstruiert und kehrten an die Fassade zurück. Am Montag wurden die ersten Figuren, ein Buchdrucker und ein Kaufmann, auf die Gebäudeseite in der Felderstraße gehoben. Am Dienstag folgen ein Arzt und ein Rechtsgelehrter.

Ziel war es, das ursprüngliche Erscheinungsbild von 1883 wiederherzustellen. Was gar nicht so einfach war: Nachdem die Bomben vor 70 Jahren eingeschlagen hatten, waren nicht von allen Figuren Vorlagen vorhanden. Historische Tonmodelle des Buchdruckers und des Kaufmanns fand man im Wien-Museum. Vom Arzt und vom Rechtsgelehrten existierten diese jedoch nicht mehr. Einzig ein verschwommenes Bild der Fassade und ein Bild des Tonmodells vom Arzt konnten in einem Buch in den Archiven gefunden werden. Auf dieser Basis schufen der Bildhauer Bruno Rey und sein Mitarbeiter Jonathan Mollner Tonmodelle, die in 3-D eingescannt wurden.

In jeder der 1,6 Tonnen schweren Figuren aus Kalkstein stecken etwa 500 Stunden Arbeit. In Summe haben sie einen Wert von rund 265.000 Euro. Insgesamt finden sich an der Fassade des Wiener Rathauses 76 monolithische Skulpturen. (rwh, 3.10.2016)