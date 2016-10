Zuwachs für Theaterszene: Bronski & Grünberg öffnet im November

Dymnicki, Pschill, Edtmeier und Weber beziehen Räumlichkeiten des ehemaligen International Theatre Vienna – Erste Premiere "Dracula" am 9. November

Wien – Die Wiener Theaterszene bekommt Zuwachs: Kaja Dymnicki, Alexander Pschill, Julia Edtmeier und Salka Weber haben das Bronski & Grünberg Theater gegründet, das am 9. November seine Pforten mit "Dracula" öffnen wird. Beziehen wird man dafür die Räumlichkeiten des ehemaligen International Theatre Vienna in der Porzellangasse 8 in Wien-Alsergrund, die man laut Aussendung ganzjährig bespielen will.

Mit dem neuen Haus wolle man der Stadt "einen Ort frisch interpretierter, künstlerischer Unabhängigkeit, eine Spielstätte frei von Trends und Traditionen" bieten. Das Programm wollen die Theatermacher aus bekannten Werken bestreiten, "aus deren Tiefen wir das Unbekannte schöpfen wollen". Als weitere Stücke wurden u.a. "Gefährliche Liebschaften", "Brave New World" oder "Der Spieler" angekündigt. Benannt hat man sich nach Figuren aus dem Film "Sein oder Nichtsein" von Ernst Lubitsch. (APA, 3.10.2016)