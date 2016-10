Physiknobelpreis für drei Quantenforscher

David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane und J. Michael Kosterlitz dafür ausgezeichnet, dass sie "die Geheimnisse exotischer Materiezustände enthüllten"

Stockholm – Der heurige Physiknobelpreis geht an drei in den USA arbeitende Quantenforscher aus Großbritannien: Zur einen Hälfte an den gebürtigen Schotten David J. Thouless (University of Washington), zur anderen an F. Duncan M. Haldane (Princeton University) aus England und J. Michael Kosterlitz (Brown University) aus Schottland. Die drei theoretischen Physiker wurden dafür ausgezeichnet, dass sie "die Geheimnisse exotischer Materiezustände enthüllten".

Tür in andere Welt geöffnet

Die diesjährigen Preisträger öffneten die Tür zu einer unbekannten Welt, in der Materie in seltsamen Zuständen existiert, heißt es in der Begründung der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Ihre Entdeckungen brachten einen Durchbruch beim theoretischen Verständnis "rätselhafter Materie" und eröffneten neue Perspektiven für die Entwicklung innovativer Materialien.

Member of the Nobel committee for physics explains topology using a cinnamon bun, a bagel and a pretzel https://t.co/gORO04UYam — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2016

Die Physik extrem dünner Schichten ist völlig anders als die der Welt um uns herum, und um sie theoretisch besser zu verstehen, verwendeten die drei theoretischen Physiker sogenannte topologische Konzepte. Die bahnbrechenden Arbeiten wurden bereits in den 1970er und 1980er Jahren veröffentlicht.

Haldane, der bei der Bekanntgabe des Preises live am Telefon zugeschaltet war, dachte ursprünglich nicht, dass seine theoretischen "Voraussagen" auch praktische Umsetzungen haben würden. Aber dazu kam es tatsächlich, unter anderem durch die Entdeckung von Graphen oder einer neuen Klasse von Supraleitern. All das spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Quantencomputern.

Keine Gravitationswellen

Viele hatten im Vorfeld erwartet, dass der spektakuläre Nachweis von Gravitationswellen, der heuer gelang, mit dem Physiknobelpreis belohnt werden würde. Wirklich realistisch war das aber aus formalen Gründen nie: Der Nachweis wurde in der zweiten Februarwoche diesen Jahres veröffentlicht, und die Frist für Nobelpreis-Einreichungen läuft mit 1. Februar aus. Dass die Akademie so flexibel reagieren würde, dafür heuer schon den Nobelpreis zu vergeben, wäre eine große Überraschung gewesen.

Im vergangenen Jahr wurde der Nachweis der Neutrino-Masse ausgezeichnet. Den Preis teilten sich der Japaner Takaaki Kajita und der Kanadier Arthur B. McDonald für ihre Entdeckung von Neutrino-Oszillationen.

So geht es weiter

Am Mittwoch ab 11.45 Uhr folgt die Bekanntgabe des Chemienobelpreisträgers respektive der Preisträger, womit die wissenschaftlichen Kategorien für heuer abgeschlossen wären. Danach werden am Donnerstag der Literatur- und am Freitag der Friedensnobelpreis verkündet.

Alle Nobelpreise sind mit je acht Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet etwa 831.500 Euro) dotiert. Überreicht werden sie am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. (red, 4.10.2016)