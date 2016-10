Heute Mittag Verkündung des Physiknobelpreises

Nachweis von Gravitationswellen dürfte knapp zu spät gelungen sein, um heuer schon belohnt zu werden

Stockholm – Frühestens um 11.45 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie heute den oder die Preisträger des Physiknobelpreises bekanntgeben. Zahlreiche Medien nennen den ersten Nachweis von Gravitationswellen als Favoriten. Allerdings erfolgte dieser knapp zu spät für die Deadline, die es für Einreichungen gibt.

Im vergangenen Jahr wurde der Nachweis der Neutrino-Masse ausgezeichnet. Den Preis teilten sich der Japaner Takaaki Kajita und der Kanadier Arthur B. McDonald für ihre Entdeckung von Neutrino-Oszillationen.

So geht es weiter

Am Mittwoch ab 11.45 Uhr folgt die Bekanntgabe des Chemienobelpreisträgers respektive der Preisträger, womit die wissenschaftlichen Kategorien für heuer abgeschlossen wären. Danach werden am Donnerstag der Literatur- und am Freitag der Friedensnobelpreis verkündet.

Alle Nobelpreise sind mit je acht Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet etwa 831.500 Euro) dotiert. Überreicht werden sie am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. (red, 4.10.2016)