Ex-Ministerin Gastinger ab Jänner beim Verwaltungsgericht

Mit 1. Oktober haben 20 neue Richter ihre Arbeit am Bundesverwaltungsgericht aufgenommen. Ab Jänner kommen 20 weitere hinzu, unter ihnen eine ehemalige Politikerin

Wien – Mit 1. Oktober 2016 haben im Bundesverwaltungsgericht (BVwG) 20 neue Richter ihre Arbeit aufgenommen. Weitere 20 folgen mit 1. Jänner 2017. Am Standort Wien mit dabei ist dann die ehemalige Justizministerin Karin Gastinger, die unter der schwarz-blauen bzw. später schwarz-orangen Bundesregierung als Justizministerin fungierte und stellvertretende BZÖ-Chefin war.

Die Ernennung der neuen Richter war am 6. September im Ministerrat beschlossen worden. Die 40 Richter hatten sich gegen 350 Mitbewerber durchgesetzt, wie BVwG-Präsident Harald Perl in der Vorwoche bei der Begrüßung betonte. Mit Jahreswechsel hat das BVwG an seinen vier Standorten Graz, Innsbruck, Linz und Wien dann 600 Bedienstete (davon ca. 220 Richter) und zusätzlich mehr als 800 fachkundigen Laienrichter. (APA, 3.10.2016)