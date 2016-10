Nationale bauen bei Wahl in Bosnien ihre Bastionen aus

Dodik punktete mit Feiertagsreferendum – Serbischer Kandidat in Srebrenica vorn

Er sprach von einem gewichtigen und glorreichen Sieg seiner Partei der SNSD. Milorad Dodik, Präsident des bosnischen Landesteils Republika Srpska (RS), war mit seinem Feiertagsreferendum als Wahlkampfthema sehr erfolgreich. Bei den Kommunalwahlen, die vergangenen Sonntag stattfanden, konnte die SNSD nicht nur in einigen Gemeinden dazugewinnen, sondern wird in RS mehr Bürgermeister stellen. Am Montag erschien Dodik trotz Vorladung nicht bei der Staatsanwaltschaft in Sarajevo – es geht um das illegale Referendum. Ein neuer Termin wird ihm zugestellt.

In Anspielung auf die Parteifarbe Rot der SNDS sagte Dodik, dass die RS "dramatisch errötet" sei. Er habe Glückwünsche des serbischen Premiers Aleksandar Vučić erhalten und "aus Moskau". Der Präsident der RS meinte zudem, dass er einen Sieg der SNSD in Srebrenica erwarte.

Rennen um Srebrenica

Der Wahlausgang in Srebrenica wird jedes Mal mit Spannung erwartet. Mladen Grujičić, der Kandidat, der auch von der SNSD unterstützt wird, liegt vorn. Entscheidend sind auch die Stimmen der Diaspora, die erst ausgezählt werden. Seit den Vertreibungen und dem Genozid 1995 ist die Anzahl der Bosnier mit muslimischem Namen in Srebrenica drastisch gesunken. Bisher gab es aber trotzdem immer einen bosniakischen Bürgermeister – zuletzt Ćamil Duraković. Dies könnte sich nun ändern. In der Nacht nach der Wahl war die Polizei in Srebrenica omnipräsent.

Duraković meinte, dass man zu allem bereit sei, außer dass Grujičić Bürgermeister werde. Bereits im Sommer hatte der Großmufti, Reis ul-ulema Husein Kavazović, die "Serben" als "Wlachen" bezeichnet, die in Srebrenica nicht "regieren" sollten. In Bosnien-Herzegowina wird die Bezeichnung "Wlachen" als Schimpfwort für Serben verwendet.

SDA gewinnt in Sarajevo

Insgesamt haben in ganz Bosnien-Herzegowina jene Parteien gewonnen, die Politik für die sogenannten Volksgruppen machen. Das Referendum zum RS-Feiertag dürfte in der Polarisierung auch den dezidiert bosniakischen Parteien geholfen haben. Der Chef der größten bosniakischen Partei SDA, Bakir Izetbegović, hatte die Klage gegen den RS-Feiertag eingebracht. Die SDA, die diesmal mit der Partei des Oligarchen Fahrudin Radončić antrat, konnte nun sogar die Innenstadtbezirke von Sarajevo gewinnen. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Anteil der nicht ethnonational denkenden, liberalen Bosnier abnimmt. Viele von ihnen sind in den letzten Jahren ausgewandert.

"Der Sieg im Zentrum Sarajevos ist wichtiger als in zehn anderen Gemeinden", analysierte Izetbegović – wohl auch angesichts der Tatsache, dass die SDA_in einigen anderen Gemeinden verloren hat. In den mehrheitlich von Kroaten bewohnten Gemeinden gewann die bosnische HDZ, ein Ableger der konservativen Partei in Kroatien. Linke Parteien und unabhängige Kandidaten verloren insgesamt. Die Ethno-Homogenisierung – also die völkische Dreiteilung der Bosnier in Serben, Kroaten und Bosniaken – schreitet weiter voran. Diese Entwicklung schadet dem Gesamtstaat, weil die zentrifugalen Kräfte dominieren.

In Bosnien-Herzegowina überwiegen kollektivistische Vorstellungen von Identitäten. Der Nachname, mitunter auch der Vorname, sind entscheidend. Alle Katholiken werden als Kroaten definiert, orthodoxe Gläubige als Serben und Muslime als Bosniaken. (Adelheid Wölfl aus Sarajevo, 3.10.2016)