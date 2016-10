Kersti Kaljulaid wird Präsidentin Estlands

Nach fünf ergebnislosen Versuchen konnte die Neuwahl des Parlaments doch noch abgewendet werden

Tallinn – Estlands Parlament hat am Montag im sechsten Anlauf ein neues Staatsoberhaupt gewählt. 81 der 98 sich am Votum beteiligenden Abgeordneten stimmten für Kersti Kaljulaid als neue Staatspräsidentin. Die 46-Jährige war bisher estnische Vertreterin beim Europäischen Rechnungshof.

Damit erreichte Kaljulaid klar die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament, das nach der wiederholt gescheiterten Wahl zu einer Sondersitzung zusammengekommen war. Zuvor hatten sich die Fraktionen in mehreren Sitzungen nicht auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten einigen können. Hätte es auch diesmal sowie bei einem weiteren Wahlgang am Dienstag nicht geklappt, wären vorzeitige Neuwahlen nötig geworden.

Kaljulaid, die nun als Kompromisskandidatin gilt, wird die erste Frau an der Spitze des EU- und Nato-Landes seit der 1991 wiedererlangten Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Sie löst Toomas Hendrik Ilves (62) ab, der nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht wieder kandidieren durfte. Kaljulaid war nach einem Biologiestudium in Tallin, bei dem sie sich auf Ornithologie spezialisierte, bei der Telekomgesellschaft Eesti Telefon und anschließend bei diversen Banken tätig. Ab 1999 war sie drei Jahre lang Wirtschaftsberaterin des damaligen Mitte-rechts-Premiers Mart Laar, später ging die Liberalkonservative vorübergehend zurück in die Wirtschaft, bevor ab 2004 ins EU-Parlament gewählt wurde. (APA, 3.10.2016)