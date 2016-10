Ukrainischer Journalist in Moskau wegen Spionage festgenommen

Kiew nennt Anschuldigungen gegen Mitarbeiter der Staatsagentur Ukrinform "erfunden"

Moskau – Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat in Moskau einen ukrainischen Journalisten wegen Spionage festgenommen. Der 47-Jährige arbeitet als Korrespondent der ukrainischen Staatsagentur Ukrinform in Frankreich und war nach eigenen Angaben privat nach Russland gereist. Der FSB wirft ihm vor, Informationen über die russischen Streitkräfte und die Nationalgarde gesammelt zu haben.

Ein Gericht ordnete zwei Monate Untersuchungshaft an, wie die Agentur Interfax am Montag meldete. Das Außenministerium in Kiew protestierte scharf und sprach von erfundenen Anschuldigungen. Wegen der russischen Einverleibung der Halbinsel Krim 2014 und des Konflikts in der Ostukraine sind die Beziehungen der beiden Ex-Sowjetrepubliken stark angespannt.

Kämpfe flammen wieder auf

Bei neuen Verstößen gegen die Waffenruhe in der Ostukraine wurden laut Regierungsangaben ein Soldat getötet und zwei weitere verletzt. Schwerpunkt der Kämpfe war demnach die Ortschaft Krymske im Luhansker Gebiet. Auch die Rebellen meldeten einen getöteten Kämpfer und zwei Verletzte.

Für den Nachmittag kündigten die Donezker Aufständischen den Abzug ihrer Einheiten aus der Ortschaft Petriwske an. Petriwske ist einer von drei vereinbarten Frontabschnitten, an denen eine Entflechtung der Gegner stattfinden soll. Am Wochenende zogen beide Seiten bereits ihre Kämpfer im Gebiet des Bergarbeiterstädtchens Solote ab. (3.10.2016)