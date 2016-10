US-Zeitungsdeal: Gannett vor Tronc-Übernahme

Medienriese schnappt sich Verlag, der "Los Angeles Times" und "Chicago Tribune" herausgibt

Los Angeles – In den USA kündigt sich ein großer Zeitungsdeal an: Der Verlagsriese Gannett bereitet die Übernahme von Tronc (früher: Tribune Publishing) vor. Laut Medienberichten sind die Verhandlungen im Endstadium, kolportierter Verkaufspreis für den Verlag, der unter anderem "The Los Angeles Times", "The Chicago Tribune", "The Baltimore Sun" und mehrere weitere regionale Zeitungen herausgibt: zwischen 18,5 und 19 Dollar pro Aktie. Die Anwälte bereiten die Dokumente vor, der Abschluss stehe unmittelbar bevor, schreibt "Politico".

Gannett gibt "USA Today" und mehrere Dutzend lokale Tages- und Wochenzeitungen quer über das Land heraus und ist eines der beiden größten Zeitungsunternehmen der USA. Gannett-CEO Bob Dickey macht aus seinen Ambitionen zu wachsen kein Hehl. (red, 3.10.2016)