Neue Geschäftsführerin für APA-OTS

Wien – Martina Wiesenbauer-Vrublovsky steht seit 1. Oktober an der Spitze der APA-OTS, dem österreichischen Verbreitungsdienst für multimediale Presseaussendungen.

Die Position wurde durch den Wechsel der langjährigen Geschäftsführerin Karin Thiller in die Konzerngeschäftsführung der APA-Gruppe vakant. Die gebürtige Wienerin war zuletzt in Deutschland in leitender Funktion bei einer Tochterfirma der Deutschen Post mit den Schwerpunkten strategisches und digitales Marketing sowie Online-Kommunikation und E-Commerce tätig. Zuvor führte sie ihre eigene PR-Agentur in Berlin und München. Weitere Stationen ihrer bisherigen Karriere waren die Wirtschaftskammer Österreich und die Österreich Werbung in Berlin.

Wiesenbauer-Vrublovsky ist diplomierte Handelswissenschafterin (WU Wien), verfügt über Erfahrungen im ORF und über eine Ausbildung zur Wirtschaftsjournalistin.

APA-Originaltext-Service

Der APA-OTS Originaltext-Service ist der führende Dienstleister in Österreich für die Distribution digitaler PR-Inhalte an Medien und Öffentlichkeit in Text, Bild, Grafik, Audio- und Streaming-Video-Formaten. Mit innovativen Services unterstützt APA-OTS Kommunikationsprofis bei der Contentproduktion und -Verwaltung und der Herstellung von Reichweite und Sichtbarkeit in Medien, Suchmaschinen und Social Media. APA-OTS ist eine 100-prozentige Tochter der APA – Austria Presse Agentur. (red, 3.10.2016)