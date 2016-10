Rigobert Song nach Schlaganfall im Koma

Kameruns Fußball-Ikone befindet sich in akutmedizinischer Versorgung

Yaounde – Kameruns ehemaliger Fußball-Teamkapitän Rigobert Song hat am Sonntag einen Schlaganfall erlitten und liegt im Koma. Das berichteten Medien in Kamerun am Montag. Der 40-Jährige habe in der Hauptstadt Yaounde einen Schlaganfall erlitten und befinde sich in akutmedizinischer Versorgung, hieß es.

Rekordteamspieler Song bestritt in seiner 2010 beendeten Karriere 137 Länderspiele und nahm an vier Weltmeisterschaften teil. Auf Club-Ebene war der Innenverteidiger unter anderem für Metz, den FC Liverpool und Galatasaray Istanbul aktiv. Seit 2015 war er Trainer der Nationalmannschaft des Tschad. (APA, 3.10.2016)