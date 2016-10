Deutsche Industrie mit stärkstem Jobaufbau seit 2012

Das größte Auftragsplus seit zweieinhalb Jahren bringt neue Jobs

Berlin – Die deutsche Industrie schnuppert wieder Morgenluft und stellt mehr neue Mitarbeiter ein. Die Unternehmen verbuchten im September das größte Auftragsplus seit zweieinhalb Jahren und profitierten dabei von einer deutlich anziehenden Auslandsnachfrage, wie am Montag aus einer Markit-Umfrage unter rund 500 Betrieben hervorgeht.

Markit-Ökonom Oliver Kolodseike sprach von einer positiven Grundstimmung bei den Firmen. "Sie sahen sich durch die gute Konjunkturlage ermutigt, den Personalbestand so kräftig auszuweiten, wie seit Jahresbeginn 2012 nicht mehr." Der Einkaufsmanagerindex stieg zum August um 0,7 auf 54,3 Punkte. Damit liegt das Barometer den 22. Monat in Folge weiter über Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

Auch in der Eurozone verbesserte sich die Lage der Industrie etwas. Produktion, Aufträge und das Exportneugeschäft legten zu. Der Index für den gesamten Währungsraum stieg auf 52,6 Punkte von 51,7 Zählern im Vormonat. Wachstum gab es neben Deutschland auch in Spanien und Italien. Die französische Industrie bremste ihre Talfahrt und verzeichnete nur noch ein geringes Minus. In Griechenland hingegen ging es bergab. (APA/Reuters, 3.10.2016)