Israel riegelt wegen jüdischer Feiertage Palästinensergebiete ab

Angst vor Anschlägen zum Neujahrsfest Rosh Hashana

Jerusalem – Israel hat während des jüdischen Neujahrsfestes die Palästinensergebiete abgeriegelt. Von Sonntagnacht bis Dienstagnacht können Palästinenser nur in Ausnahmefällen das Westjordanland und den Gazastreifen verlassen, wie die israelische Armee am Montag bestätigte. Dazu zählten unter anderem humanitäre Fälle. Arbeitsgenehmigungen für Israel gelten in dieser Zeit beispielsweise nicht.

Israel schließt an jüdischen Feiertagen immer wieder die Grenzübergänge und begründet dies mit Sicherheitsbedenken. Die Polizei hatte ihre Sicherheitsvorkehrungen besonders in Jerusalem verstärkt, wie ein Sprecher im Vorfeld des Festes mitteilte. Aktuell feiern die Israelis Rosh Hashana, den Beginn des neuen jüdischen Jahres. (APA, 3.10.2016)