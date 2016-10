Mitterlehner mit neuem Vorstoß für Ausweitung der Höchstarbeitszeit

Der Wirtschaftsminister präsentierte seines Erachtens notwendige Maßnahmen für den Standort Österreich

Wien – Zu hohe Steuern und Abgaben, ein zu unflexibler Arbeitsmarkt, zu hohe Hürden für den Wechsel in die Selbstständigkeit, zu wenige Investitionsanreize: Das sind für Wirtschaftsminister und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner die Lehren, die Österreich aus Standortrankings wie dem in der vergangenen Woche veröffentlichten "Global Competitiveness Report" des Weltwirtschaftsforums ziehen kann.

Am Montag kündigte der Vizekanzler bei einer Pressekonferenz mehrere Maßnahmen an, die er mit der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft umsetzen will. Dazu gehört für Mitterlehner vor allem eine Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts. Er wünscht sich beispielsweise eine Erhöhung der zulässigen Tageshöchstarbeitszeit bei Gleitzeitmodellen auf zwölf Stunden. "Man soll arbeiten können, wenn die Arbeit anfällt, und nicht zu einem anderen Zeitpunkt", so Mitterlehner.

In Arbeitsgruppen sollen die Vorstellungen der ÖVP zu diesem und anderen Punkten mit jenen des Koalitionspartners SPÖ abgeglichen werden. Mitterlehner kündigte erneut auch eine Reform der Gewerbeordnung sowie neue Investitionsförderungen an. (red, 3.10.2016)