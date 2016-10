Real patzt, Atletico zieht vorbei

Weißes Ballett kommt gegen Eibar nicht über 1:1 hinaus, Stadtrivale schlägt Valencia 2:0 und vergibt dabei noch höheren Sieg

Madrid – Real Madrid hat in der Primera Divison erneut Punkte liegen lassen. Gegen SD Eibar kam das Starensemble am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Fran Rico hatte den Außenseiter früh in Führung gebracht (6.), mehr als die schnelle Antwort durch Gareth Bale (17.) gelang Real nicht mehr.

Durch den Patzer verlor der Rekordmeister die Tabellenführung an Stadtrivale Atletico. Vier Tage nach dem 1:0 in der Champions League gegen Bayern München gewann die Mannschaft von Trainer Diego Simeone beim schlecht in die Saison gestarteten FC Valencia verdient mit 2:0 (0:0).

EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann erzielte in der 64. Minute die Führung, Kevin Gameiro gelang in der Nachspielzeit das 2:0. Atlético verpasste aber leichtfertig einen deutlicheren Sieg. Wie schon gegen die Bayern verschoss erst Griezmann einen Foulelfmeter (40.). Valencias Keeper Diego Alves parierte dann auch noch den Strafstoß von Gabi (70.).

Auf Valencias neuen Trainer Cesare Prandelli wartet indes viel Arbeit. Der frühere italienische Nationaltrainer wird am Montag offiziell vorgestellt, verfolgte die Niederlage gegen Atlético aber schon auf der Tribüne des Estadio Mestalla. Prandelli (59) löst den entlassenen Pako Ayestarán ab.

Titelverteidiger FC Barcelona hatte am Sonntagabend (20.45 Uhr) die Chance, mit einem Auswärtssieg gegen Celta Vigo um einen Punkt an den beiden Madrider Klubs vorbeizuziehen. (sid, red, 2.10. 2016)