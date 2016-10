Doppelter Neumond

Die Sommerzeit endet am 30. Oktober

Die Dauer der Lichten Tage sinkt weiter, vom 1. mit 11h39' bis 31. mit 9h58'. Die Sonne erreicht am 23. um 1h44 MESZ den Anfang des Tierkreiszeichens Skorpion. Ende der Sommerzeitperiode am So., 30.: 3h MESZ wird 2h MEZ.

Mond: Neumond haben wir am 1., und die zarte Neulichtsichel erscheint am 2. tief in der westsüdwestlichen Abenddämmerung bei Venus. Der Vollmond fällt auf den 16. in den Fischen und der 22. bringt das Letzte Viertel im Krebs. Zum zweiten Mal im Oktober gibt es Neumond am 30.

Merkur kann bis 14. tief in der Morgendämmerung nahe Osten in der Jungfrau aufgesucht werden. Venus kann abends tief in der Dämmerung zwischen Südwesten und Westsüdwesten ungünstig gesehen werden; sie zieht von der Waage durch den Skorpion in den Schlangenträger. Mars zeigt sich abends im Schützen. Jupiter erscheint am 9. tief in der Morgendämmerung nahe Osten in der Jungfrau, und Saturn steht am Abend niedrig im Südwesten im Schlangenträger.

Unsere Sternkarte gilt am 1. für 19h41 und am 20. für 18h26. Freiluftplanetarium: 8.10. 19h Vortrag im Stadtlokal, Walfischg.12: Reise zu Alma und Paranal (Gerhard Huber). Näheres: Tel. (01) 889 35 41 oder beim Astronomischen Büro. (Hermann Mucke, 1.10.2016)