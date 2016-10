TV- und Radiotipps für Montag, 3. Oktober

"Westworld", "Beasts of the Southern Wild" und befremdliche Sitten in der deutschen Gesellschaft

3.00 STAFFELSTART

Westworld Start der zehnteiligen Sci-Fi-Dramaserie, lose basierend auf der gleichnamigen Vorlage aus den 1970er-Jahren von Michael Crichton. HBO hat einmal mehr keine Kosten gescheut: Buch und Regie stammen von Jonathan Nolan, die Besetzung ist vom Feinsten: Evan Rachel Wood, Ed Harris, Anthony Hopkins, James Marsden, Luke Hemsworth, Thandie Newton und Jeffrey Wright bevölkern den riesigen Freizeitpark der Zukunft, der alle Träume erfüllt – bis zum bitteren Erwachen. Zu sehen parallel zur US-Ausstrahlung auf Bezahlsender Sky jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Originalfassung. Sky

hbo

20.15 THEMENABEND

Österreichische Wahrzeichen Der Themenmontag über österreichische Wahrzeichen beginnt seine Reise beim Wiener Riesenrad, mit dem Heinz Marecek seine Runden dreht, um anschließend in der Salzburger Altstadt zu landen, wo Robert Palfrader in der passenden Rolle eines Kutschers gelandet ist. Das Sehnsuchtsland Österreich (21.55) geht der Frage nach, wie Touristen auf die Klischees des Landes reagieren. Zum Abschluss landet man schon wieder in Wien, diesmal in der Hofburg von einst und jetzt. Ein langer Abend für Nostalgiker, die gerne zu Hause bleiben. Bis 23.50, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Die Themen bei Christoph Feurstein: 1) Lebensgefährliche Missstände in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Über den Mangel an Betreuung für psychisch kranke Kinder und Jugendliche in Wien. 2) "Mord im Flüchtlingsheim" – Eine Lügengeschichte und ihre Folgen. 3) Christine Nöstlinger: Ein Gespräch zum 80. Geburtstag der Autorin. Bis 22.00, ORF 2

22.00 LOUISIANA

Beasts of the Southern Wild (USA 2012, Benh Zeitlin) Bathtub wird die aus Treibgut zusammengezimmerte Elendssiedlung in den Sümpfen Louisianas genannt, wo die sechsjährige Hushpuppy (Quvenzhané Wallis) mit ihrem Vater lebt. Doch die Welt des Mädchens gerät aus den Fugen, als ihr Vater plötzlich von einer schweren Krankheit heimgesucht wird und sich ein schwerer Sturm ankündigt, der ihr Zuhause zerstören könnte. Mehrfach prämiertes Langfilmdebüt des jungen New Yorker Regisseurs Benh Zeitlin. Bis 23.30, Arte

filmtrailerzone

22.25 REPORTAGE

Die Reportage Die Sendung begleitet zunächst österreichische Fernfahrer auf ihren Routen und taucht anschließend in den Mikrokosmos Tankstelle ein. Bis 0.30, ATV

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler berichtet über den Tatort als TV-Dauerbrenner, über die neue Publikation des Mathematikers Rudolf Taschner, und über das neue Buch und die KHM-Schau von Edmund de Waal. Bis 0.00, ORF 2

23.30 KALTBLÜTIG

Der Auftragskiller – Zimmer 164 (El Sicario, Room 164, F/USA 2010, Gianfranco Rosi) Gianfranco Rosi, bei der heurigen Berlinale für seine jüngste Arbeit Seefeuer über die Insel Lampedusa mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet, filmt in Der Auftragskiller einen Mörder des mexikanischen Drogenkartells, der über die letzten 20 Jahre seines Lebens berichtet. Im "Motelzimmer 164" schildert der Maskierte seine Vergangenheit. Ein in seiner kühlen Präzision in höchstem Maße beklemmender Film. Bis 0.50, Arte

0.50 GESPENSTISCH

Yella (D 2007, Christian Petzold) Yella (Nina Hoss) flieht aus der ostdeutschen Provinztristesse und sucht fortan wie in Trance ihr Glück im Kapitalismus. Christian Petzold hat – entlang der Ausgangssituation von Herk Harveys B-Horror-Film Carnivals of Souls (1962) – einen bemerkenswerten Film über Existenzängste und befremdliche Sitten der deutschen Gesellschaft inszeniert. 2.15, ZDF

(Michael Pekler, 3.10.2016)