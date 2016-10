Heute ab 11.30 Uhr Bekanntgabe des Medizinnobelpreises

Forschungen an Immuntherapien gegen Krebs und zur Regulierung des Zellwachstums gelten als Favoriten

Stockholm – Es ist wieder soweit: Heute ab 11.30 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften den oder die Preisträger des heurigen Medizinnobelpreises bekanntgeben.

Als Favoriten wurden im Vorfeld Forscher genannt, deren Arbeit für die Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs bedeutend war: etwa die US-Amerikaner James Allison, Jeffrey Bluestone, Craig Thompson, Gordon Freeman und Arlene Sharpe sowie der Japaner Tasuku Honjo. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten weiters Michael Hall, David Sabatini und Stuart Schreiber, die die Regulierung von Zellwachstum und Zellteilung erforschen.

Im vergangenen Jahr waren es Therapien gegen Infektionskrankheiten, die für nobelpreiswürdig befunden wurden. Die Laureaten waren der Ire William C. Campbell, der Japaner Satoshi Ōmura und die Chinesin Youyou Tu.

Der weitere Fahrplan

Am Dienstag und Mittwoch (jeweils ab 11.45 Uhr) folgen die Bekanntgaben in den Kategorien Physik und Chemie. Nach den wissenschaftlichen Kategorien werden am Donnerstag der Literatur- und am Freitag der Friedensnobelpreis verkündet.

Alle Nobelpreise sind mit je acht Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet etwa 831.500 Euro) dotiert. Überreicht werden sie am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel. (red, APA, 3. 10. 2016)