Stoke trotzt ManUnited ein Remis ab

Die Potters kommen beim haushohen Favoriten in Old Trafford zu einem 1:1 – Arnautovic mit 100. Premier-League-Partie

Nachzügler Stoke City hat Manchester United am Sonntag im Old Trafford erstmals seit fast 36 Jahren einen Punkt abgetrotzt. Das Remis für die "Potters" stellte Joe Allen mit seinem Tor zum 1:1 in der 82. Minute sicher. Für die Underdogs aus Stoke war es ein Achtungserfolg, in der aktuellen Saison läuft man trotzdem noch dem ersten Sieg nach.

In Old Trafford erzielte Angreifer Anthony Martial nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung die vermeintlich erlösende Führung für United (69.). Zuvor waren die Red Devils mehrfach am stark aufgelegten Stoke-Keeper Lee Grant gescheitert. Der Waliser Joe Allen nutzte auf der Gegenseite aber einen Patzer von United-Schlussmann David de Gea (82.). Pech hatte Manchester, als Superstar Paul Pogba per Kopf nur die Latte traf (89.). Marko Arnautovic spielte in seinem 100. Premier-League-Spiel bis zur 77. Minute.

Nach dem erneuten Ausrutscher beträgt Uniteds Rückstand auf den von Pep Guardiola trainierten Spitzenreiter und Stadtrivalen Manchester City fünf Punkte. Die Citizens haben im Topspiel bei Tottenham Hotspur am Sonntag zudem noch die Chance, den Vorsprung weiter auszubauen. (sid, red, 2.10.2016)