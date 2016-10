Indien will Weltklimavertrag doch noch ratifizieren

Der Riesenstaat ist der weltweit drittgrößte Emittent von Kohlendioxid

Neu-Delhi – Indien will noch an diesem Sonntag, dem Geburtstag des Nationalhelden Mahatma Gandhi, den Pariser Weltklimavertrag ratifizieren. Das bestätigte Indiens Umweltminister Anil Kumar Dave nach Gesprächen mit Ministerpräsident Pranab Mukherjee am Samstag. Indiens Unterschrift unter den Klimaschutzvertrag war lange fraglich. Mit der Ratifizierung durch den weltweit drittgrößten Emittenten von Kohlendioxid wäre der Weg frei für das erste wirklich globale und verbindliche Klimaabkommen.

Auf der UN-Klimakonferenz in Marrakesch im November werde sich Indien stark für die Wahrung der Rechte von Entwicklungsländern einsetzen, sagte Dave. "Wir mussten sicherstellen, dass unsere Interessen geschützt sind, wenn der Vertrag zur Ausführung kommt. Und mit 'uns' meinen wir alle Entwicklungsländer, von denen Indien eine Führungsrolle übernommen hat."

Ein wichtiges Anliegen in Marokko werde daher die Frage sein, wie Geldmittel und Technik in die Entwicklungsländer kämen, um dort den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Schon vor einem Jahr hatte Indien mit dem 2. Oktober Gandhis Geburtstag gewählt, um seine Klimaziele zu verkünden. Sowohl Präsident Mukherjee als auch Premierminister Narendra Modi betonten seit Jahren die Vorbildfunktion des Freiheitskämpfers auch in Umweltfragen. (APA, 2. 10. 2016)