Sebastien Ogier gewinnt auf Korsika

Titelverteidiger führt bei drei noch ausstehenden Rennen 68 Punkte vor Mikkelsen

Ajaccio (Korsika) – Weltmeister Sebastien Ogier hat am Sonntag zum ersten Mal die Rallye Korsika für sich entschieden. Der französische VW-Pilot verpasste mit seinem vierten Saisonsieg zwar die vorzeitige WM-Entscheidung, baute den Vorsprung auf seinen diesmal drittplatzierten Markenkollegen Andreas Mikkelsen (NOR) aber auf 68 Punkte aus. Drei Rennen stehen noch aus, das nächste in zwei Wochen in Katalonien.

Auf Korsika triumphierte Ogier bei seinem 36. Karrieresieg 46,4 Sekunden vor Hyundai-Fahrer Thierry Neuville. Der Belgier ist neben Mikkelsen (+1:10 Min.) der einzige Fahrer mit noch theoretischen Titelchancen. (APA, 2.1.2016)

Ergebnisse Korsika-Rallye vom Sonntag – Endstand nach 10 Sonderprüfungen:

1. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA) VW 4:07:17,0 Std.

2. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai + 46,4 Sek.

3. Andreas Mikkelsen/Anders Jäger (NOR) VW 1:10,0 Min.

4. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (FIN) VW 1:35,6

5. Craig Breen/Scott Martin (IRL/GBR) Citroen 2:18,6

6. Hayden Paddon/John Kennard (NZL) Hyundai 2:36,1

WM-Stand nach 10 von 13 Rennen:

1. Ogier 195 Punkte

2. Mikkelsen 127

3. Neuville 112

4. Paddon 102

5. Latvala 101

6. Dani Sordo (ESP) Hyundai 92