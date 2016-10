"Der König der Gosse": "Tatort" aus Dresden – Top oder Flop?

orf/ard/gordon mühle

Rashomon, überraschend gut

Immerhin an der Rashomon-Erzählweise hat Michael Pekler (DER STANDARD) wenig auszusetzen: "Und wie ist jener Abend tatsächlich verlaufen, an dem beim Italiener ein verhängnisvolles Dinner stattfand? Das alles bekommt man, dem Rashomon-Prinzip entsprechend, in den unterschiedlichsten Varianten und Perspektiven zu sehen. Eine Idee, die, das muss man sogar den Nachahmern zugutehalten, im TV-Format überraschend gut funktioniert."