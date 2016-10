Berichte über schwere Wahlfälschungen in Bosnien

Nach Angaben der Opposition werden bei den Kommunalwahlen Stimmen verkauft

Sarajevo – Bei den Kommunalwahlen in Bosnien-Herzegowina ist es am Sonntag nach Medienberichten wieder zu schweren Wahlfälschungen gekommen. Nach Angaben der Opposition werden massiv Stimmen für Beträge zwischen umgerechnet 25 und 200 Euro verkauft, aber auch gegen größere Mengen an Grundnahrungsmitteln oder der Erlass von Schulden für Strom und Kohle seien Tauschgegenstände.

Bei diesem illegalen Handel geben die gekauften Bürger ihre Personalausweise ab. Die Käufer beauftragen dann Gesinnungsgenossen, damit wählen zu gehen.

In der Herzegowina-Hauptstadt Mostar durften am Sonntag rund 90.000 Bürger überhaupt nicht wählen, weil sich die völlig zerstrittenen muslimischen Bosnier nicht mit den katholischen Kroaten und den orthodoxen Serben einigen konnten. Seit 2008 gibt es daher hier keine Kommunalwahlen und nur eine Stadtverwaltung im Übergang. Aus diesem Grunde konnten auch der Präsident der staatlichen Wahlkommission, Ahmet Santic, und Staatspräsident Dragan Covic nicht an der Wahl teilnehmen. Beide stammen aus Mostar. (APA, 2.10.2016)