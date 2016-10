"Das ganze Internet ist außer sich"

New York/Wien – Samstagnachmittag in den USA, Samstagnacht in Europa: Der Streamingdienst Netflix fiel am Wochenende vorübergehend aus – "und das ganze Internet ist außer sich", fasste die US-Plattform Mashable aufgeregte Tweets zusammen.

Die technische Probleme ereilten etwa Marvel-Fans, die sich neue "Luke Cage"-Folgen im Paket zuführen wollten.

Am späten Samstagabend (in Europa) lief Netflix wieder. (red, 2.10.2016)