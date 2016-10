Gasexplosion in Südspanien: Mindestens 77 Personen verletzt

In der Küche eines Restaurants ist ein Feuer ausgebrochen, eine Gasflasche explodierte

Malaga – Bei der Explosion einer Gasflasche in einem Cafe sind in der südspanischen Stadt Velez-Malaga am Samstag fast 80 Personen verletzt worden, fünf davon schwer. Wie ein Sprecher der Regionalbehörden von Andalusien mitteilte, mussten 77 Personen wegen Schnittwunden und Prellungen medizinisch werden. Es gebe aber keinen Fall von Lebensgefahr.

Demnach hatte sich die Detonation am frühen Samstagabend bei einem Volksfest in dem Ort nahe der Provinzhauptstadt Malaga an der Costa del Sol ereignet. In der Küche des kleinen Restaurants "La Bohemia" sei ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Tageszeitung "El Pais" auf ihrer Internetseite berichtete, konnte der Koch die anwesenden Gäste vor der Explosion warnen. Die meisten konnten das Lokal noch verlassen. Auf Videos waren nach der Detonation Schuttberge auf der Straße vor dem Cafe zu sehen. (APA/Reuters, 2.10.2016)